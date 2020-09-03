Ankara ve İstanbul valilerinden artan vaka uyarısı!

AA

İstanbul Zeytinburnu'nda 55 bin metrekare alan üzerine yapılacak Millet Bahçesi'nde yer alacak İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

AA'nın haberine göre, törende konuşan Vali Ali Yerlikaya, mart ayından itibaren tüm dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini anlatarak, salgınla mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin el birliği ve sabırla örnek gösterilebilecek ülkeler sırasında ilk sıralarda yer alacağını söyledi.

Salgın tedbirleri kapsamında ülke genelinde düğün, nişan gibi faaliyetlerin yasaklandığını anımsatan Yerlikaya, sonbaharda daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Vali Yerlikaya, temizlik, maske ve mesafe kuralına uyulmasının önemine işaret ederek, "Maskeyi kuralına uygun takar, mesafeye dikkat edersek virüsün solunumla bulaşma riski yüzde 90 azalıyor." dedi.

Pozitif vakayla temas edenlerden sabırlı olmalarını isteyen Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı: "Filyasyon çalışma grupları var. 39 ilçede kaymakamlıklarımız bu kardeşlerimize sahip çıkmak ve onların dışarıya çıkmamaları için çalışıyor. Dışarıya çıkmadıklarında sosyal destek gruplarımızın destansı çalışmalarıyla yanlarında oluyoruz. Gazete, su, ekmek istiyorlarsa götürüyoruz.

Maddi durumu iyi değilse de yardım ediyoruz. Sizden bir şey istiyorum bu şehrin valisi olarak; Allah rızası için dışarı çıkmayın. Ne söyleyebilirim başka? İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Pozitif olduğunu bilen kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Şehirle nasıl helalleşeceksin? Biz hem idari işlem yapıyoruz hem de savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz."

ANKARA VALİSİ ŞAHİN'DEN DE UYARI

Ankara Valisi Vasip Şahin de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en fazla vakanın Ankara'da olması nedeniyle uyarıda bulundu.

Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok." değerlendirmesinde bulundu.

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