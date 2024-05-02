Ankara ve İstanbul'da metro arızası

Başkent Ankara'yı dün sağanak vurdu. Kentte ev ve iş yerlerini su bastı yollar göle döndü.

Yağışın ardından bazı metro duraklarını su basması nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

EGO'DAN AÇIKLAMA

​EGO Genel Müdürlüğü, şehirde etkisini gösteren sağanak sonrasında, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Yenimahalle metro istasyonları arasında ulaşımın ring otobüsleri ile sağlanacağını duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü'nün, sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "Değerli vatandaşlarımız, Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu'nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükselmiştir. Bu nedenle, Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle İstasyonları arasında ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır" denildi.