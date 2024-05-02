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        Ankara ve İstanbul'da metro arızası

        Ankara'da sağanak sonrası bazı metro istasyonları arasındaki ulaşım otobüslerle sağlanıyor. İstanbul'da da Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 09:35 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:18
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        Ankara ve İstanbul'da metro arızası
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        Başkent Ankara'yı dün sağanak vurdu. Kentte ev ve iş yerlerini su bastı yollar göle döndü.

        Yağışın ardından bazı metro duraklarını su basması nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

        Yenimahalle ve Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonları arasında kuvvetli yağışın ardından su seviyesi yükseldi.

        15 Temmuz Kızılay hattına gitmek isteyenler Yenimahalle istasyonunda inerek, buradan ring otobüsleriyle ulaşım sağladı.

        Otobüs bekleyenler istasyonda yoğunluk oluşturdu.

        EGO'DAN AÇIKLAMA

        ​EGO Genel Müdürlüğü, şehirde etkisini gösteren sağanak sonrasında, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Yenimahalle metro istasyonları arasında ulaşımın ring otobüsleri ile sağlanacağını duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü'nün, sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "Değerli vatandaşlarımız, Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu'nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükselmiştir. Bu nedenle, Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle İstasyonları arasında ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır" denildi.

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        İSTANBUL'DA FÜNİKÜLER HATTINDA TEKNİK ARIZA

        Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler yeniden başladı.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

        Ardından yapılan paylaşımda ise F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferlerin yapılmaya başlandığı bildirildi.

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        #ankara
        #istanbul
        #metro
        #ARIZA
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