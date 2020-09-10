Ankara Valisi Vasip Şahin, Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Kumrular Caddesi'ne gelen Vali Şahin, lokanta, berber, market, seyahat acenteleri ve dolmuşlarda alınan Kovid-19 tedbirlerini inceledi.Esnaftan iş yerlerinde uyguladıkları tedbirlere ilişkin bilgi alan Şahin, temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili uyarılarda bulundu.Polis, jandarma, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından personel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllüler de vatandaşların maske ile mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.Vali Şahin, denetimler sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Son günlerde Ankara'da Kovid-19 hasta sayısında yaşanan artışın birçok sebebi olduğuna işaret eden Şahin, "Bu sebepleri tedbirlerden de az çok tespit etmek mümkün. Düğünler, nişanlar, taziyeler, piknikler, tatiller, köylere gidip gelmeler yani kısacası hareketlilik ve insanların mesafeyi korumadan birbirleriyle yakın temas halinde olmaları... Bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında bir sebepler demeti ortaya çıkıyor." dedi.- "Denetimin amacı öncelikle bir farkındalık oluşturmak"Tedbirlerin hastalığın yayılma kaynaklarına yönelik alındığını ve salgını söndürmek için gayret ettiklerini belirten Şahin, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında Ankara'da da yoğun denetimler yapıldığını söyledi.Kaymakamlar, belediye başkanları, meslek odaları, muhtarlar, kolluk güçleri ve kamu görevlilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu mensupları ile gönüllülerin sahada olduğunu anlatan Şahin, "Denetimin amacı öncelikle bir farkındalık, bilinç oluşturmak. İkincisi de mevcut eksikliklerin ikazı suretiyle giderilmesini sağlamak." diye konuştu.Şahin, ek tedbirlerin alınıp alınmayacağının sorulması üzerine, şunları kaydetti:"Şu an zaten alınabilecek ek tedbirler bugün için alındı. Bunlar biliyorsunuz sadece bizim il olarak aldığımız kararlar değil, aynı zamanda Bilim Kurulunun ve Sağlık Bakanlığının tavsiye ve tespitleri, önerileri doğrultusunda, yine İçişleri Bakanlığı tarafından da tamim edilen birtakım önlemler paketi doğrultusunda aldığımız kararlar. Dolayısıyla bugün için bu tedbirlere iyi uyarsak, dikkatli, özenli şekilde kurallara riayet edersek inşallah başarıyı sağlayacağız ama bunlar da yetmezse tabii ki günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yeni ek tedbirler alınacaktır. Çünkü burada öncelik insan sağlığı, toplumumuzun, milletimizin sağlığı."- "Birazcık daha sabır"Hangi tedbir alınırsa alınsın öncelikle görevin vatandaşlara düştüğünü vurgulayan Şahin, maske, mesafe ve temizliğe riayet edildiği takdirde mücadelenin yüzde 80-90 başarılabileceğini, kalan kısmıyla ilgili de zaten kamunun aldığı birçok tedbirin olduğunu söyledi.Vatandaşlara seslenen Şahin, "Birazcık daha sabır, birazcık daha fedakarlık, günlük sosyal hayatımızdan biraz daha taviz vereceğiz. İnşallah bunu kısa zamanda atlattıktan sonra tekrar yine birbirimizle kucaklaşacağız, hemhal olacağız. Çünkü bu bizim toplumumuzun aslında övüneceğimiz özelliği ama bu dönem değil. Bu dönem biraz bunları unutmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
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