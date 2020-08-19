Ankara Valisi Vasip Şahin, Kovid-19 tedbirlerini denetledi:

Etlik Mahallesi'ne gelen Vali Şahin, taksi durağı, market, halk otobüsü ve camide alınan Kovid-19 tedbirlerini inceledi.
Esnaftan iş yerlerinde uyguladıkları Kovid-19 tedbirlerine ilişkin bilgi alan Şahin, temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Şahin, sokaktaki çocuklara üzerinde temizlik, maske ve mesafe kelimelerinin baş harflerinden oluşan "TMM" yazılı tişörtler hediye etti.
Polis, jandarma, zabıta, tarım ve orman ile sağlık müdürlüğü ekipleri de vatandaşların maske ve fiziki mesafe kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.
- "Bugün o sözün yerine getirilme zamanı"
Vali Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldığını söyledi.
Denetimlerin market, pazar yeri, berber, taksi durağı gibi insanların toplu olarak bulunduğu tüm yaşam alanlarında gerçekleştirildiğini belirten Şahin, "Pandeminin ilk döneminde kısıtlamalar uygulandığında her birimiz fert olarak ya da işletme sahibi olarak 'Kısıtlamalar kalksın her türlü tedbiri alırız, kurala riayet ederiz ve pandeminin minimize edilmesi noktasında üzerimize düşeni yaparız.' sözünü biz zımnen topluma vermiştik. Bugün o sözün yerine getirilme zamanıdır." diye konuştu.
Pandemiyle mücadelede bilinçli olmanın önemine işaret eden Şahin, Kovid-19'dan korunmak için temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.
Bu süreçte taziye, düğün gibi toplumsal vazifelerin ertelenmesi ya da bu tür organizasyonlarda tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Şahin, Ankara özelinde tüm vatandaşlardan biraz daha duyarlı ve sabırlı olmalarını istedi.
Vali Şahin'e denetimleri sırasında Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da eşlik etti.
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