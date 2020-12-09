Ankara Valisi Vasip Şahin'den vefat eden polise taziye mesajı

AA

Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"28 Kasım'da, görev başında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan polis memuru Metin Gülmez, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim."