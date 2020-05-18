Ankara Valisi Şahin'den "19 Mayıs" mesajı

AA

Vali Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümünün büyük heyecan ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

19 Mayıs 1919 günü Samsun'da başlayan sürecin milli direniş ruhuyla verilen destansı kurtuluş mücadelesinin ardından zaferle taçlandığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bugünümüzün ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençler, bayramınız kutlu olsun. Milletimizin kurtuluş muştusu olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, duyulan güveni göstermesi bakımından gençlik için bir iftihar vesilesidir. Şanlı ecdadımız, bu vatanı sizlere emanet etmiştir. Mensubiyetinizin verdiği mesuliyetle, bu mukaddes emaneti daima koruyup yücelteceğinize inanıyor, yarınlara umutla bakıyoruz."

Tüm insanlığın çok ciddi bir sınavdan geçtiği bu küresel salgın döneminde, sevinç ve heyecandan hiçbir şey kaybetmeden kutlama etkinliklerini dijital ortamda gerçekleştireceklerini bildiren Şahin, "Geleceğe emin adımlarla yürürken tüm güçlüklere karşı gençlerimizin enerjisi, geniş ufku, bilgi birikimi ve idealleri topluma güç verecektir." ifadesini kullandı.

Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.