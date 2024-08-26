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        Haberler Gündem Güncel Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı | Son dakika haberleri

        Valilikten yüksek ses uyarısı

        Ankara Valiliği, kent sakinlerine, Türk Yıldızları'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle "yüksek ses" uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:10 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:32
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        Valilikten yüksek ses uyarısı
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        Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları sürerken Ankara Valiliği'nden önemli bir uyarı geldi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları'nın 28-30 Ağustos'ta prova ve gösteri uçuşları düzenleyeceği ifade edildi.

        "Çevre tanıma" ve "prova" uçuşlarının 28 ve 29 Ağustos'ta Gölbaşı Mogan Gölü üzerinde, "selamlama ve gösteri" uçuşlarının ise 30 Ağustos'ta Anıtkabir ve Mogan Gölü üzerinde yapılacağı belirtilen açıklamada, Başkentlilerin şehir merkezi üzerindeki planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik duymamaları istendi.

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        #ankara
        #valilik
        #yüksek ses uyarısı
        #türk yıldızları
        #30 ağustos
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