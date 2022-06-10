Ankara Valiliği'nden uyarı

DHA

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden; yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.