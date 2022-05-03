Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği'nin sosyal medya Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."