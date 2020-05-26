Ankara Üniversitesinden dünyaya çevrim içi Türkçe kursları

TÖMER Müdürü Prof. Dr. Leyla Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÖMER'in 1989'dan beri binlerce insana Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Bulgarca, Çince, Arapça, Korece ve Japonca öğrettiğini belirtti.
Merkezin, koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart'ta uzaktan eğitime geçtiğini aktaran Uzun, "Diğer tüm dillerimizin yanı sıra dünyanın 40 ülkesinden Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler için de online öğrenme platformu kurduk. Canlı online derslerle Türkçe öğrenmek isteyen herkesin evine sınıf ortamını taşıyoruz. Derslere, internete bağlı bir bilgisayar, telefonu ya da tablet olan herkesin dünyanın herhangi bir yerinden katılabiliyor." diye konuştu.
Canlı derslerin TÖMER'in şimdiye kadar gerçek sınıflarında gerçekleştirdiği yüz yüze derslerden hiçbir farkı bulunmadığının altını çizen Uzun, bu eğitimler sırasında dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerinin geliştirilmesine dönük çalışmalar yapıldığını dile getirdi.
Böylece öğrenilen dilde, sözlü ve yazılı iletişimi sağlama hedefinin korunduğunu vurgulayan Uzun, çevrim içi derslerde de katılımcıların soru sorup cevap alabildiğini söyledi.
Çevrim içi sınıflardaki yazı tahtasını öğretmenin yanı sıra öğrencilerin de kullanabildiğini bildiren Uzun, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sadece bir farkla; canlı online sınıflarda tebeşir kokusu yok. Öğrenciler kendi evlerinden derse katılabildikleri için ders sırasında isterlerse kameraları ve mikrofonlarını kapatabiliyor ve istediklerinde açabiliyorlar. Böylelikle öğrenciler konforlu şekilde derslere katılabiliyorlar. Canlı online dersler özel amaçlı kurslar için de mevcut. Böylece tüm yabancı dillerde geçerli olmak üzere YDS, YÖKDİL gibi sınavlarına hazırlanabiliyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı burslusu 81 öğrencimiz ile de çevrim içi ortamda öğretime başlamış bulunuyoruz.
Dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen ve kültürümüze gönülden bağlı kardeşlerimizle bir araya gelmenin yanı sıra yurt dışında yaşayan Türk çocukları ve gençlerine de daha önce olduğundan daha fazla elimizi uzatabilmeyi hedefliyoruz. Bu eğitimler hem Türkiye'de üniversite okumak isteyen uluslararası öğrencilerin Türkçe dil yeterliliklerinin akademik Türkçe düzeyine kadar geliştirilmesi hem Türkçenin pek çok farklı dil konuşucusuna ikinci, üçüncü dil olarak kazandırılması hem kültürel hem de ekonomik ilişkiler adına ve elbette dünya kardeşliği adına çok önemli."
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