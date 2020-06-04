Ankara Üniversitesinden ağaç seferberliği

Ankara Üniversitesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında "Özleminizi Ağacınız Yaşatsın" etkinliği düzenledi.
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Halkbankası Genel Müdürlüğü ve Medikal Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi'ne, daha sonra ormanlık alana taşınmak üzere, 2 bin 200 karaçam fidanı dikildi.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, etkinlikteki konuşmasında, 5 Haziran Çevre Günü'nün yıllar geçtikçe kamuya da ulaşan geniş bir küresel farkındalığa dönüştüğünü belirtti. Bu özel günün 100'den fazla ülkede paydaşlar tarafından kutlandığını hatırlatan Erkan İbiş, "Çevre için pozitif bir şeyler yapmak isteyen insanların da günü. Önemli olan dünyaya bir katkı sağlayabilmek, şimdiyi ve gelecek nesilleri düşünebilmektedir." ifadelerini kullandı.
Medikal Turizm Derneği Başkanı Sinan İbiş de ABD'li bilim insanı Guy McPherson'ın, "Eğer paranın çevreden daha önemli olduğunu düşünüyorsanız, bir de nefesinizi tutarak paralarınızı saymayı deneyin." sözünü hatırlatarak "Bu söz, aslında bize birçok anlamı açıkça ifade ediyor. Bu sözden yola çıkarak önce çevre demeli, sağlıklı bir ömür ve sağlıklı nesiller için daima bu öncelikle hareket etmeliyiz." dedi.
- Fidanlar, ormana aktarılacak
Medikal Turizm Derneğinin koordine ettiği etkinlikte, Halkbankasınca tedarik edilen, bol oksijen üreten karaçam fideleri, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş ve akademisyenlerin katılımıyla toprakla buluşturuldu.
Ankara Üniversitesinin bakımlarını yapacağı fidanlar, daha sonra Ankara Üniversitesi ve Halkbank çalışanları ile diğer davetli kuruluşların katılacağı bir organizasyonla, üniversitenin sağlayacağı orman alanına aktarılacak.
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