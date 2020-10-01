Ankara Üniversitesinde "Uyum Programı" başladı

Ankara Üniversitesi "Üniversite Uyum Programı" kapsamında ilk buluşma, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın katılımıyla Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) akademisyen ve öğrencileriyle online ortamda gerçekleştirildi.
Programın açılışında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ünüvar, öğrencilere "Hoş geldiniz" diyerek, 6 Ekim'de akademik yıl açılışının yapılacağını hatırlattı.
"Pandemi şartlarında belki beklediğimiz coşkuyla başlayamayacağız ama inşallah bir son gelecek" ifadesini kullanan Ünüvar, öğrencilere, Ankara Üniversitesinin Cumhuriyet'in ilk üniversitesi olduğunu ve hemen hemen bütün kurumlara insan kaynağı yetiştirdiğini söyledi.
Bunların başında gelen fakültelerden DTCF'nin, "marka değeri"nin çok yüksekliğine işaret eden Ünüvar, "Dünyada en fazla ülke ile irtibatı olan fakülte hangisi diye bana sorsalar, kesinlikle DTCF yanıtını veririm. DTCF, Türkiye'nin dünyaya açılan önemli yüzlerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.
Çevrimiçi buluşmaya katılan öğrencilerin "pandemi sürecinde bir hayli sıkıldıklarını" ifade etmeleri üzerine Rektör Ünüvar, şunları kaydetti:
"Aslında bu sıkılma, sizleri düşünmeye sevk edebilir. Sıkıya girmek ray değişimidir. Üstesinden gelmek sizi geliştirir. Bu süreçte bilgi edinme yollarını ararsınız. Kitaplar gibi seçeneklere yoğunlaşırsınız. Bu anlamda elektronik ortam aracılığıyla alanlarınızın takibini ve araştırmalarınızı geliştirebilirsiniz. Pandemi sürecini mümkün olduğunca fırsata çevirelim. Ben bu süreçte kitap okuma sitelerini keşfettim, yürürken kitap dinliyorum, size de tavsiye ediyorum. Pandemi bitince de çaya bekliyorum."
Rektör Ünüvar, salgın sürecinde kendisinin de kitap yazma çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
- "DTCF'nin tarihi yapısı da heyecan verici"
DTCF'nin zengin bölümlerinin yanı sıra tarihi yapısının da heyecan verici olduğunu belirten Ünüvar, şu açıklamalarda bulundu:
"Binaya girerken sizi kuşatan tarihi yaşıyorsunuz. Orada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini, Mimar Sinan'ın heykelini, ihtişamlı Farabi Salonu'nu görüyorsunuz. Pandemi sürecinin sonunda hepsini yaşayacağınıza ve eğitim hayatınızda büyük başarılara imza atacağınıza inanıyorum. Pandemi sürecini boş geçirmeyin. Önerilerinizi bize yazın, sıkıntılarınızı söyleyin. Unutmayın ki bizim en temel hedefimiz, bize güvenen ve inanan öğrencilerimizi en iyi şekilde okutmak, en iyi şekilde eğitmek, en iyi şekilde mezun etmek ve mezun olduktan sonra da en iyi yerlerde görmektir."
Uyum programı çerçevesinde uzaktan buluşmalar bugün Ziraat Fakültesi, yarın Mühendislik Fakültesi ile devam edecek.
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