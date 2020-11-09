Ankara Üniversitesince "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Etkinliği" düzenlenecek

Ankara Üniversitesince, ebediyete intikalinin 82. yılında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinliği düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla düzenlenecek "Aramızdan Ayrılışının 82. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Etkinliği", Ankara Üniversitesinin YouTube kanalında yarın saat 10.00'da başlayacak.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın açış konuşması yapacağı etkinlikte, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan "Mustafa Kemal'in Yaşamına Dair" konulu internet tabanlı konferans verecek.