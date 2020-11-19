Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar "antibiyotiğin doğru kullanılması" konusunda uyardı

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite tarafından Antibiyotik Farkındalık Haftası dolayısıyla çevrim içi panel düzenlendi.
Panelin açılışında konuşan Ünüvar, antibiyotiklerin hayat kurtaran en önemli antimikrobiyal ajanlar olduğunu ve çok dikkatle, hassasiyetle kullanılması gerektiğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı görevine başladığında ilk gündeminin antibiyotiklerin yüksek oranda kullanılması sorunu olduğunu aktaran Ünüvar, hem pahalı hem de etkili olan antibiyotiklerin kullanım bilinciyle ilgili çalışmaların bugün belli bir noktaya geldiğine dikkati çekti.
Bakanlığın başlattığı antibiyotik farkındalık çalışmalarıyla, yüzde 21'lere varan antibiyotik kullanım oranının bugün yüzde 15'lere düştüğüne, Avrupa Birliği ortalamasının ise yüzde 10 civarında olduğuna değinen Ünüvar, şunları kaydetti:
"Bu anlamda toplum olarak farkındalığımız artarak olumlu bir şekilde devam ediyor. Antibiyotikleri neden bu kadar çok önemsiyoruz? Bir savaşta en güçlü silahınızı en etkili olacağı zaman kullanırsınız. Antibiyotikler de bizim bakteriyel enfeksiyonlarda en güçlü silahımız. Dolayısıyla antibiyotiği çok hassas ve doğru yerde kullanmamız gerekir.
Antibiyotiği bilinçsiz ve gereksiz yere kullanırsak antimikrobiyal direnç kavramı oluşur. Yani geçmişte etki eden antibiyotikler artık etki etmez hale gelir. Hastalıklar daha ağır hale gelir. Bu çerçevede iki kesime çok önemli görev düşüyor. Biri sağlıkçılar diğeri de toplum. Toplumsal anlamda sağlık okuryazarlığı kavramını güçlendirmemiz gerekiyor. İleri yaşta geç kalmış olmamak için çocuklarımıza ilk eğitime başladıkları anaokulu çağlarından itibaren sağlık bilinci kavramını mutlaka anlatmalıyız. Böylelikle başarılı oluruz, sağlıklı nesiller yetiştirebiliriz."
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan da antibiyotik farkındalığı açısından en dikkati çeken başlığın "direnç" kavramı olduğunu anlattı.
Yarsan, antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin bir yandan etkili ilaçların etkinliğini ve sağaltım yararlılığını azalttığına bir yandan da zoonotik hastalıkların yaygınlaşmasına yol açtığına işaret ederek, bu konunun halk sağlığı bakımından çok önemli olduğunu vurguladı.
Panele, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Harun Seçkin ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu da katıldı.
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