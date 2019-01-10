Ankara Uluslararası Film Festivali Onur Ödülleri sahiplerini buldu

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Ankara Uluslararası Film Festivali'ni düzenleyen Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfının "Aziz Nesin Emek", "Sanat Çınarı" ve "Kitle İletişim" alanlarında 3 farklı kategoride verdiği ödüllerin bu yılki sahipleri belli oldu.
AA'nın haberine göre vakfın Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Demirkol, Aziz Nesin Emek Ödülü'nün Kadir İnanır'a verildiğini bildirdi. Sinema kariyerine 1970'te başlayan Kadir İnanır'ın, 1973'te Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Utanç", 1986'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yılanların Öcü", 1990'da Ankara Film Festivali’nde "Medcezir Manzaraları" filmleri ile en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldığını hatırlatan Demirkol, Kadir İnanır'ın yıllar içinde bir ikona dönüştüğünü belirtti.
Demirkol, "Dünya Kitle İletişim Vakfı, Aziz Nesin Emek Ödülü’nün, verdiği emekler, gösterdiği çabalar için Kadir İnanır'a sunulmasını uygun buldu. Kendisine bu ödülle bir kez daha teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Sanat Çınarı Ödülü'nün sahibini, Ankara'da doğmuş ya da sanat yolculuğunu Ankara'da yapmış isimler arasından belirlediklerini aktaran Demirkol, bu yıl bu ödülün Ankara'da doğan ve bu kentin hikayelerini yazan Nazlı Eray'a verilmesinin uygun görüldüğünü bildirdi.
Eray'ın gönlünün hep Ankara'da olduğuna işaret eden Demirkol, "Ankara’yı ben-anlatıcı diliyle, kendi bakış açısından anlatan Nazlı Eray, bozkır kentinin yalnızlığını bizlere hissettirdi. 'Kara kuru kent' diye nitelendirdiği Ankara ile kurduğu özel ilişki çerçevesinde onlarca hikaye ve romanı bizlere kazandıran Nazlı Eray'a bizleri ve Ankara'yı onurlandırdığı için teşekkürlerimizi iletiyoruz." vurgusu yaptı.
Demirkol, Kitle İletişim Ödülü'nün, sinemayı kitlelere sevdiren kişilere verildiğini anımsatarak bu yıl ödüle Gülse Birsel'in layık görüldüğünü belirtti. Demirkol, Gülse Birsel'in 2000'li yıllar boyunca değişen kültürel değer sistemini başarılı şekilde gözlemlediğini ve kimi zaman ironi kimi zaman ise kara mizah düzeyinde eleştirdiğini kaydetti.
Gülse Birsel'in ayrımcılık, kadına yönelik şiddet konularındaki duyarlılığına ve eserlerinde eşitlikle hakkaniyet ilkesini savunmasına işaret eden Demirkol, "Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet kimlikleri konularına cesaretle yer vermesi, Gag, Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi yapımlarla son yirmi yılın komedi tarzını belirleyen ana figürlerden biri olması, medyanın hemen tüm mecralarında yazılı basın, televizyon ve sinemada yazar, senarist, yapımcı ve oyuncu olarak ortaya koyduğu ürünlerle kendi tarzıyla özgünleşmesi nedeniyle 30. yıl kitle iletişim ödülünün Gülse Birsel’e verilmesini kararlaştırdık." ifadesini kullandı.
ÖDÜL TÖRENİ 18 NİSAN'DA
Ankara Uluslararası Film Festivali Başkanı Ümit Sezgin de festivalin 30'uncu yılına ulaşmasından duydukları mutluluğu aktardı.
Festivalin açılışının, 18 Nisan'da MEB Şura Salonu'nda düzenlenecek törenle yapılacağını belirten Sezgin, Onur Ödüllerinin bu törende sahiplerine sunulacağını kaydetti.
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