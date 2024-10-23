BİR PATLAMA SESİ DAHA GELDİ

Tesiste ise bir patlama daha meydana geldiği öğrenildi. Çalışanların ise tesisteki sığınakta bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

REHİNE OLDUĞU İDDİASI

Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tesiste çatışmanın devam ettiği ve rehine olduğu iddia edildi.

VARDİYA DEĞİŞİMİNDE GERÇEKLEŞTİ

Edinilen bilgilere göre de saldırının vardiya değişimi sırasına meydana geldiği belirtildi.