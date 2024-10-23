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        Haberler Bilgi Yaşam Ankara TUSAŞ nerede, patlama mı oldu? Silah sesleri duyuldu! TUSAŞ nedir, ne demektir?- SON DAKİKA

        Ankara TUSAŞ nerede, patlama mı oldu? Silah sesleri duyuldu! TUSAŞ nedir, ne demektir?

        Gelen son dakika haberine göre Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) önünde hareketli dakikalar yaşandı.Ankara TUSAŞ'ta (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi) patlama meydana geldiği kaydedildi. Bölgede silah ve patlama sesleri duyulduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili bilgi verdi. Peki Ankara TUSAŞ nerede, patlama mı oldu, ne oldu? TUSAŞ nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:54
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        • 1

          Ankara TUSAŞ’ta (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi) patlama meydana geldiği kaydedildi. TUSAŞ tesislerinde silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Peki Ankara TUSAŞ nerede, patlama mı oldu? TUSAŞ nedir, ne demektir?

        • 2

          TUSAŞ’TA NE OLDU?

          Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) önünde hareketli dakikalar yaşandı.

          TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ yerleşkesinde patlama ve silah sesi duyuldu

          TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

          TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

          İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

          Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir.

          Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.

          Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

          Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.

          İçişleri Bakanı Ali Yelikaya’nın Basın Açıklaması:

          Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

          Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var.

          Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

          Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

          Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.

        • 3

          BİR PATLAMA SESİ DAHA GELDİ

          Tesiste ise bir patlama daha meydana geldiği öğrenildi. Çalışanların ise tesisteki sığınakta bulunduğu kaydedildi.

          Öte yandan güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

          REHİNE OLDUĞU İDDİASI

          Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tesiste çatışmanın devam ettiği ve rehine olduğu iddia edildi.

          VARDİYA DEĞİŞİMİNDE GERÇEKLEŞTİ

          Edinilen bilgilere göre de saldırının vardiya değişimi sırasına meydana geldiği belirtildi.

        • 4

          SAVUNMA ALANINDA ÖN PLANA ÇIKIYOR

          Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, savunma alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkıyor.

          Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezi olan TUSAŞ, savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuruldu.

          BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

          Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun.

          İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

          DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Başımız sağ olsun.

          Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısını lanetliyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.

        • 5

          TUSAŞ NEDİR?

          Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir.

          Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir .

          TUSAŞ NEREDE?

          TUSAŞ’ın genel merkezi Ankara Kahramankazan'da bulunuyor.

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