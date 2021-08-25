Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesince yürütülen çalışmalarda, silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin çatışma bölgelerinde bulunan mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.Zanlılara ait adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.Diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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