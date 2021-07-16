Ankara Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz, Gölbaşı'nda kurban satış yerlerini inceledi

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Besicilere hayırlı kazanç dileyen Korkmaz, bir alıcı ile besici arasındaki pazarlıkta da arabuluculuk yaptı.Korkmaz, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle il genelindeki kurban pazarlarında gerekli denetim ve incelemelerin yapıldığını belirtti.

Vatandaşların dini vecibelerini huzur içinde yerine getirebilmesi için alacağı hayvanın sağlıklı, küpeli ve aşılı olmasının son derece önemli olduğunu dile getiren Korkmaz, "Pazar yerlerinde tek tek bütün hayvanlarda bu kontroller yapılıyor." dedi.

Korkmaz, Tarım ve Orman Bakanlığınca geliştirilen HAYSAT mobil uygulaması ile vatandaşların alacağı kurbanlığın küpe numarası ile bu hayvanın nereden geldiği, hangi aşılarının yapıldığı, yaşının kaç olduğu ve kurbanlık vasıflarını taşıyıp taşımadığının belirlenebildiğini kaydetti.

Salgın tedbirleri hakkında da bilgi veren Korkmaz, "Girişlerde gerekli kontroller yapılıyor. Maske, mesafe ve temizlik konusunda gerekli uyarılar yapılıyor. Elle tamasın olmaması için de pazarlık çubukları geliştirildi. Pazarlıklar onunla yapılıyor." dedi.