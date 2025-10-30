Ankara - Sinop kaç kilometre? Ankara - Sinop arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ankara - Sinop kaç kilometre? Ankara - Sinop arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ankara'dan Sinop'a giden yol, tek bir güzergahtan ibaret değildir; yolcuları Ilgaz Dağları'nın çam ormanları arasından geçiren manzaralı bir rota ile Karadeniz sahil şeridinin geniş düzlüklerinden ilerleyen daha konforlu bir seçenek arasında bir tercih yapmaya davet eder. Bu seyahat, İç Anadolu'nun bozkırını geride bırakıp, Küre Dağları'nın yeşiline ve Karadeniz'in serin mavisine kavuşma öyküsüdür. Uçak yolculuğunun hızıyla karayolunun keşif ruhunu karşılaştırdığımız bu yazıda, Ankara-Sinop arasındaki mesafeyi, tüm ulaşım alternatifleri ve rota seçeneklerinin sunduğu farklı deneyimlerle birlikte ele alacağız.

ANKARA - SİNOP KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Ankara ile Sinop arasındaki mesafe, tercih edilen karayolu güzergahına göre belirgin bir şekilde değişiklik gösterir. Yolcuların önünde, biri kilometre olarak daha kısa ama daha virajlı, diğeri ise daha uzun ama yol standardı daha yüksek olan iki ana rota bulunur.

Kastamonu Üzerinden (Kısa Rota): Ankara'dan Çankırı, Ilgaz ve Kastamonu üzerinden Sinop'a ulaşan bu güzergah, yaklaşık 420 kilometredir.

Samsun Üzerinden (Konforlu Rota): Ankara'dan Kırıkkale, Çorum ve Samsun üzerinden sahil yolunu takip ederek Sinop'a ulaşan bu güzergah ise yaklaşık 475 kilometredir.

Dolayısıyla, Ankara - Sinop kaç kilometre sorusunun yanıtı, seçtiğiniz yolculuk deneyimine göre değişir. Manzaralı ve daha maceralı bir yolculuk için 420 km'lik rota, daha rahat ve öngörülebilir bir sürüş için ise 475 km'lik rota tercih edilebilir. Planlama yaparken Ankara - Sinop kaç km sorusunu bu iki alternatifi göz önünde bulundurarak değerlendirmek en doğrusudur.

ANKARA - SİNOP ARASI MESAFE NE KADAR? Ankara - Sinop arası mesafe ne kadar sorusunu yanıtlarken, iki ana rotanın detaylarını ve sundukları deneyimi incelemek gerekir: Güzergah 1: Kastamonu Üzerinden (D765 ve D785 Karayolları): Bu rota, Ankara'dan kuzeye doğru Çankırı yönünde başlar. Çankırı'yı geçtikten sonra, Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve doğa merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın içinden veya tünelinden geçilir. Bu bölüm, yolculuğun en manzaralı kısmıdır ve çam ormanları arasında keyifli bir sürüş sunar. Ilgaz'dan sonra Kastamonu'ya ulaşılır. Kastamonu'dan Sinop'a olan son etap ise, Küre Dağları'nın eteklerinden geçen, daha virajlı ve daha dar bir yoldur. Bu rota, özellikle bahar ve sonbahar aylarında doğa severler için harika manzaralar sunsa da, kış aylarında Ilgaz Dağı geçidi ve sonrasındaki yollar kar yağışı nedeniyle zorlayıcı olabilir.

Güzergah 1: Kastamonu Üzerinden (D765 ve D785 Karayolları): Bu rota, Ankara'dan kuzeye doğru Çankırı yönünde başlar. Çankırı'yı geçtikten sonra, Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve doğa merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın içinden veya tünelinden geçilir. Bu bölüm, yolculuğun en manzaralı kısmıdır ve çam ormanları arasında keyifli bir sürüş sunar. Ilgaz'dan sonra Kastamonu'ya ulaşılır. Kastamonu'dan Sinop'a olan son etap ise, Küre Dağları'nın eteklerinden geçen, daha virajlı ve daha dar bir yoldur. Bu rota, özellikle bahar ve sonbahar aylarında doğa severler için harika manzaralar sunsa da, kış aylarında Ilgaz Dağı geçidi ve sonrasındaki yollar kar yağışı nedeniyle zorlayıcı olabilir. Güzergah 2: Samsun Üzerinden (D200 ve D010 Karayolları): Bu rota, Ankara'dan doğuya doğru "Samsun Yolu" olarak bilinen D200 karayolu üzerinden başlar. Kırıkkale ve Çorum gibi büyük il merkezleri geçildikten sonra Karadeniz'in en büyük şehirlerinden biri olan Samsun'a ulaşılır. Bu kısım, neredeyse tamamen yüksek standartlı, bölünmüş yoldur ve son derece konforlu bir sürüş imkanı tanır. Samsun'dan sonra batı yönüne doğru, Karadeniz Sahil Yolu (D010) üzerinden devam edilir. Bafra ve Gerze gibi sahil ilçeleri geçildikten sonra Sinop'a varılır. Bu rota kilometre olarak daha uzun olsa da, yol kalitesinin yüksekliği ve daha az virajlı olması nedeniyle genellikle daha az yorucu ve daha hızlı hissedilir. ANKARA - SİNOP NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Ankara - Sinop ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen rotaya ve ulaşım aracına göre değişir: Özel Araçla (Kastamonu Rotası): Yaklaşık 420 kilometrelik bu rota, mola süreleri ve yol koşullarına bağlı olarak ortalama 5 saat ile 5 saat 30 dakika arasında tamamlanır.

Özel Araçla (Samsun Rotası): Yaklaşık 475 kilometrelik bu rota ise, yolun daha konforlu olması sayesinde, yine mola sürelerine bağlı olarak ortalama 5 saat 30 dakika ile 6 saat arasında sürer.

Otobüsle: Ankara (AŞTİ) ile Sinop Otogarı arasında düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs firmaları genellikle yol konforu ve güvenliği nedeniyle Samsun güzergahını tercih ederler. Otobüs yolculuğu, verilen molalarla birlikte ortalama 6 saat 30 dakika ile 7 saat 30 dakika arasında sürmektedir.

Uçakla: Sinop'ta şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan Sinop Havalimanı (NOP) bulunmaktadır. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan (ESB) Sinop'a direkt uçuşlar mevcuttur. Uçuş süresi yaklaşık 1 saattir. Havalimanına ulaşım, güvenlik kontrolleri ve Sinop Havalimanı'ndan şehir merkezine (yaklaşık 15 dakika) transfer süreleri de eklendiğinde, toplam yolculuk süresi 3 saat 30 dakika ile 4 saat arasında değişir. Bu durum, uçağı Ankara-Sinop arasındaki en hızlı ulaşım seçeneği yapmaktadır.

Trenle: Sinop'a doğrudan bir demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır. Bu nedenle Ankara'dan Sinop'a trenle ulaşım mümkün değildir.