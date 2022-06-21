Ankara Şeker Fabrikası'nda yangın

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan şeker fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ETTİ.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Etimesgut ilçesindeki Ankara Şeker Fabrikası'nda meydana geldi. Fabrikanın makinistlik bölümünde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Fotoğraf: İHA

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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