Başhekim Surel: Hatırlatma dozlarımızı TURKOVAC ile olacağız

Aziz Ahmet Surel, Ankara Şehir Hastanesinin başkentteki Covid-19 hastalarının tanı ve tedavi sürecinde etkin rol oynadığını belirtti.
Covid-19 vakalarının arttığı dönemde hastanenin kapasitesinin yaklaşık yarısını koronavirüs hastalarına ayırdıklarını anlatan Surel, "Şu anda kapasitemizin yaklaşık yüzde 85'i Covid-19 dışı hastalarımıza ait. Sadece yüzde 15'e yakın bir kısmını tedbiren, bir kısmı dolu, bir kısmı boş olarak Covid-19 hastaları için tutuyoruz" dedi.
Surel, şehir hastanesi olarak, Covid-19 dışındaki sağlık hizmetlerini hiçbir zaman aksatmamak için çalıştıklarının altını çizdi.
"ÖNÜMÜZDE OMICRON RİSKİ DURUYOR"
Başhekim Surel, başkentin yoğun bakım kapasitesinin yarıdan fazlasının Ankara Şehir Hastanesinde bulunduğuna işaret ederek, bu yüzden yoğun bakımlarının her zaman dolu olduğunu söyledi.
Surel, "Bizim derdimiz şu; Covid-19 hastalarının ihtiyaç duyduğu kadar yoğun bakımı onlara ayırıp kalan yoğun bakımlarımızı da Covid-19 dışı hastalarımızın hizmetinde devam ettirmek istiyoruz. Bu yüzden Pandemi Kurulumuzla yaklaşık iki haftada bir toplantı yaparak aktif, dinamik bir süreç takibi yapıyoruz" bilgisini paylaştı.
Covid-19 hastalarına ayrılan alanların ihtiyaca göre artıp azalabildiğine ve kapasite artışının söz konusu olmadığına işaret eden Surel, "Önümüzde şu anda bir Omicron riski duruyor ama yerli aşımıza da kavuştuk, artık daha rahat şekilde de korunabileceğiz. Bu salgının en kısa sürede ülkemizi de dünyayı da terk etmesini diliyoruz" dedi.
TURKOVAC ÇALIŞMALARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın seri üretimine başlanan yerli aşı TURKOVAC'ın bir hafta ya da 10 gün içerisinde şehir hastanelerinden başlanarak uygulanacağı yönündeki açıklamalarının anımsatılması üzerine Surel, aşının klinik çalışmalarının ana yürütücülerinden birinin Ankara Şehir Hastanesi olduğuna dikkati çekti.
Bu nedenle ellerinde bir miktar aşının da bulunduğunu dile getiren Surel, "TURKOVAC aşımızla ilgili ruhsatın alınmasına vesile olan çalışmadaki gönüllülerin yarıya yakınını Ankara Şehir Hastanesi karşıladı. Buraya başvuran vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızla beraber bu süreçte etkin rol almaya gayret ettik" diye konuştu.
"RAPEL DOZLARIMIZI YERLİ AŞIMIZLA OLACAĞIZ"
TURKOVAC'ın dün başlayan seri üretimini ekranlardan büyük bir mutluluk ve gururla takip ettiklerinin altını çizen Surel, "İnşallah haftaya testler bitip de elimizde yeni üretilen TURKOVAC flakonları olduğu zaman biz de rapel dozlarımızı yerli aşımızla olacağız. Rapel (hatırlatma) dozlar için TURKOVAC'ı bekliyoruz çünkü etkinliğini, test sonuçlarını biliyoruz. Onay alma sürecinde de ekibimizin çok ciddi bir emeği var. Flakonlar geldiğinde rapel dozumuzu yerli aşımızla olmak bizler için ayrı bir mutluluk olacak" sözlerine yer verdi.
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