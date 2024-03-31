Ankara Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? 31 Mart 2024 Ankara Yerel Seçim Sonuçları son dakika anlık ve canlı izle ekranı
Türkiye'nin 81 ilinde oy verme sürecinin sona ermesiyle birlikte il il sonuçlar gelmeye başladı. Ankara'da yerel seçim için kayıtlı seçmen sayısı, 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi. Son dakika verilerine göre Ankara'da sandıkların yüzde 20.5'i açıldı. Peki 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları açıklandı mı? Ankara seçim sonuçları ile kim kazandı? İşte Ankara seçim sonuçları canlı oy oranları 2024
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Ankara seçim sonuçları ile canlı oy oranları dakika dakika güncelleniyor. AK Parti'nin adayı Turgut Altınok, CHP'nin adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım oy oranları canlı olarak merak ediliyor. Peki 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları açıklandı mı, son durum ne? Ankara Belediye Başkanı kim oldu, seçim sonuçları ile kim kazandı, AK Parti mi CHP mi?
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ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!
YSK'nın seçim yasağını kaldırılmasıyla Ankara canlı yerel seçim sonuçları takibi başladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş ile AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı olan Turgut Altınok arasında geçmesi beklenen seçim yarışında saat: 20.24 itibariyle CHP adayı Yavaş yüzde 57.28, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı yüzde 35.25. Mansur Yavaş, "Tüm hemşehrilerimi saat 22.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum" açıklamasında bulundu.
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Anlık ve kesin olmayan sonuçlara göre şu anda;
Başkent'te sandıklar saat 17.00'de açıldı. Oy sayımı devam ediyor. 25 ilçesi olan Ankara'da Yavaş ile Altınok arasında geçmesi beklenen yarışta, saat: 20.24 itibariyle Yavaş yüzde 57.29, Altınok ise 35.04 oy oranına ulaştı.
CHP % 58,21
AK PARTİ %34,20
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