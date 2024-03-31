Ankara seçim sonuçları ile canlı oy oranları dakika dakika güncelleniyor. AK Parti'nin adayı Turgut Altınok, CHP'nin adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım oy oranları canlı olarak merak ediliyor. Peki 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları açıklandı mı, son durum ne? Ankara Belediye Başkanı kim oldu, seçim sonuçları ile kim kazandı, AK Parti mi CHP mi?