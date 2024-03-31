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        Haberler Gündem ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA CANLI: 31 Mart 2024 anlık Ankara seçim sonuçları ile hangi aday kazandı, Yavaş mı Altınok mu?

        Ankara Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? 31 Mart 2024 Ankara Yerel Seçim Sonuçları son dakika anlık ve canlı izle ekranı

        Türkiye'nin 81 ilinde oy verme sürecinin sona ermesiyle birlikte il il sonuçlar gelmeye başladı. Ankara'da yerel seçim için kayıtlı seçmen sayısı, 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi. Son dakika verilerine göre Ankara'da sandıkların yüzde 20.5'i açıldı. Peki 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları açıklandı mı? Ankara seçim sonuçları ile kim kazandı? İşte Ankara seçim sonuçları canlı oy oranları 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 20:38 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:03
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