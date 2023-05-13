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Ankara Seçim Sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

2023 Ankara seçim sonuçları

Ankara seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için oy kullanıyor. Yurt içi ve yurt dışında kullanılan oyların sayımının tamamlanmasıyla Ankara seçim sonuçları da belli olacak. İşte "Ankara cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ile kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl?" sorusunun yanıtı ve 2023 Ankara seçim sonuçları hakkında detaylar...

Giriş: 13.05.2023 - 22:07 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü itibarıyla sandık başına oy kullanmaya gidiyor.  Ankara seçim sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. 14 Mayıs Genel Seçimlerde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy kullanacak iken; toplamda 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri Seçimi'nde sayımların sona ermesinin ardından Ankara seçim sonuçları da belli olacak. Peki, Ankara'da kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl? İşte 2023 Ankara seçim sonuçları ile ilgili bilgiler...

  • ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Ankara Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Ankara Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Ankara Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

     

    ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ANKARA'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ANKARA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Ankara  Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 ANKARA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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