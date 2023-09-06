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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç: OVP önemli bir çıpa - İş-Yaşam Haberleri

        Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç: OVP önemli bir çıpa

        Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin olarak bir değerlendirmede bulundu. Ardıç, "Parasal sıkılaşma, mali disiplin ve yapısal reformlar, ülkemizin istikrara giden yolda temel politikası olacaktır. Yapısal dönüşüme ilişkin somut bir yol haritasının ortaya konulduğunu düşünüyorum" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 06.09.2023 - 21:50 Güncelleme: 06.09.2023 - 21:51
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        Ardıç: OVP somut bir yapısal yol haritası
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        Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’ı açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki programa katıldı. ASO Başkanı Ardıç’ın OVP ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı Haberi Görüntüle

        “Önümüzdeki üç yıllık sürecin temel paradigmalarını ortaya koyan Orta Vadeli Program (OVP), ekonomide öngörülebilirliği arttırarak beklentiler için önemli bir çıpa oluşturacaktır.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı büyüme politikalarıyla, fiyat istikrarı odaklı olarak reel sektörü destekleyen finansman imkânı sağlayacaklarını ifade etmesini sanayiciler olarak önemli buluyoruz.

        "TEKNOLOJİ ODAKLI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ ÇOK DEĞERLİ"

        Orta Vadeli Program’da, sanayi ile işbirliği içerisinde mesleki eğitim programlarının hayata geçirilecek olması, bizim de sık sık gündeme getirdiğimiz sanayicinin ihtiyaç duyduğu uygulayıcı kadronun temini açısından önemli olacaktır. Programda yeşil ve dijital dönüşüme vurgu yapılmasını, sanayide yapısal dönüşüme yönelik sektörel önceliklendirme yaklaşımıyla teknoloji odaklı yatırımların desteklenmesini çok değerli bulduğumu ifade etmek istiyorum.

        Parasal sıkılaşma, mali disiplin ve yapısal reformlar, ülkemizin istikrara giden yolda temel politikası olacaktır. Yapısal dönüşüme ilişkin somut bir yol haritasının ortaya konulduğunu düşünüyorum.

        Programın kararlı bir şekilde uygulanması makroekonomide istikrarın sağlanmasında oldukça önemlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan OVP’nin milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #haberler
        #OVP
        #Seyit Ardıç
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