Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç: OVP önemli bir çıpa

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Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’ı açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki programa katıldı. ASO Başkanı Ardıç’ın OVP ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

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“Önümüzdeki üç yıllık sürecin temel paradigmalarını ortaya koyan Orta Vadeli Program (OVP), ekonomide öngörülebilirliği arttırarak beklentiler için önemli bir çıpa oluşturacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı büyüme politikalarıyla, fiyat istikrarı odaklı olarak reel sektörü destekleyen finansman imkânı sağlayacaklarını ifade etmesini sanayiciler olarak önemli buluyoruz.

"TEKNOLOJİ ODAKLI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ ÇOK DEĞERLİ"

Orta Vadeli Program’da, sanayi ile işbirliği içerisinde mesleki eğitim programlarının hayata geçirilecek olması, bizim de sık sık gündeme getirdiğimiz sanayicinin ihtiyaç duyduğu uygulayıcı kadronun temini açısından önemli olacaktır. Programda yeşil ve dijital dönüşüme vurgu yapılmasını, sanayide yapısal dönüşüme yönelik sektörel önceliklendirme yaklaşımıyla teknoloji odaklı yatırımların desteklenmesini çok değerli bulduğumu ifade etmek istiyorum.

Parasal sıkılaşma, mali disiplin ve yapısal reformlar, ülkemizin istikrara giden yolda temel politikası olacaktır. Yapısal dönüşüme ilişkin somut bir yol haritasının ortaya konulduğunu düşünüyorum.

Programın kararlı bir şekilde uygulanması makroekonomide istikrarın sağlanmasında oldukça önemlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan OVP’nin milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir