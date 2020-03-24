Ankara polisi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

AA

Keçiören'deki bir parkı kontrol eden devriye görevindeki motosikletli polis timleri, evinin penceresinden seslenen bir kadının yanına gitti. İhtiyaçlarının giderilmesi için yardım talebinde bulunan ve adının Fatma olduğu öğrenilen 83 yaşındaki kadın, polis ekiplerinin refakatinde dışarı çıkarıldı. Emekli maaşı çekilen, beyaz eşya taksidi yatırılan ve su kartı dolumu yapılan yaşlı kadın daha sonra ekipler tarafından evine bırakıldı.

Aynı ilçede görev yapan bir başka ekip ise 65 yaş üstü bir erkeğin mağazada alışveriş yaptığını gördü. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 65 yaş üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması gerektiğini hatırlatan polis, vatandaşın alışverişine yardımcı olduktan sonra evine kadar eşlik etti.

Vatandaşın eşyalarını kapısına kadar çıkaran polis ekipleri, dışarıya çıkmayın uyarısını tekrarlayarak, ihtiyaç halinde "112" ve "155"e numaralı telefonların aranmasını tavsiye etti.