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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki metruk evler yıkılıyor

Beypazarı lçesinin Oymağaaç Mahallesinde metruk evler, belediye ekipleri tarafından yıkılıyor

Giriş: 09.01.2023 - 19:05 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki metruk evler yıkılıyor
Beypazarı'nda metruk evler yıkılıyor
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AA

AA'nın haberine göre, Oymağaaç Mahallesi Muhtarı Ergün Tuncel, köyün içinde bulunan metruk ve virane evlerin her zaman tehlike oluşturduğunu söyledi.

Bu evlerin yakılması, temizlenmesi için defalarca yazışmalarda bulunduklarını anlatan Tuncel, “Nihayet başvurularımız sonuç getirdi. Köyümüzün içinde çok eski, metruk ve yarı yıkık evler, mahallemiz açısından da sıkıntılara neden oluyordu. Nihayet Beypazarı Belediyesi ekipleri, mahallemdeki bu evlerin yıkımına başladı. Böylece, mahallemizin içinde oldukça görsel kirlilik ve çirkin görüntülere sahne olan eski evlerimizin yıkımı başladı. Eski evler diyoruz ama evlerin zaten yarısı yıkılmış durumda.” şeklinde konuştu.

Mahalle muhtarı Tuncel, zaman zaman sokak aralarından bile geçmeye korktuklarını, evlerin hemen üzerimize yıkılacakmış gibi bir hallerinin bulunduğunu, bu durumun ortadan kaldırılmasının artık kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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