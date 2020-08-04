Ankara'nın belgeselleri belli oldu

3 Eylül'de başlayacak 31'inci Ankara Uluslararası Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın adayları belli oldu.

Sessizliğin Gözyaşları... Ali İhtiyar

Ovacık... Ayşegül Selenga Taşkent

İçimdeki Küller... Ayten Başer Yetimoğlu

Kuyudaki Taş.... Gökçin Dokumacı

Enstantane... Hakan Aytekin

Tenere... Hasan Söylemez

Kadınlar Ülkesi... Şirin Bahar Demirel

Ege'nin Son Baharı... Onur Erkin

Ada'm... Turgay Kural

Oyuncakçı Saklı Yadigarlar... Yağmur Kartal

Asfaltın Altında Dereler Var!... Yasin Semiz

11 belgesel film, 20 bin TL para ödülüne sahip 'En İyi Belgesel Film' için yarışacak. Belgesel filmleri Nihan Gider Işıkman, Rena Lusin Bitmez ve Zeynep Gülru Keçeciler'den oluşan jüri değerlendirecek.