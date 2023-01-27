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Ankara'nın 3 ilçesinde 23 bin metrekarelik "spor temalı park" hayata geçirilecek

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde, toplam 23 bin 44 metrekarelik alan üzerinde 3 spor temalı park yapacak. İhaleleri tamamlanan parklarda koşu ve yürüyüş yolları, spor sahaları ve birçok sportif aktivitenin yapılacağı alanların yer alacak

Giriş: 27.01.2023 - 13:37 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'nın 3 ilçesinde
AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etimesgut, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde, toplam 23 bin 44 metrekarelik alan üzerinde 3 spor temalı park yapılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yürütülen park yapım çalışması kapsamında, Etimesgut Bağlıca, Gölbaşı Karşıyaka ve Beypazarı Ayvaşık mahallelerinde, toplam 23 bin 44 metrekare alan üzerine kurulacak 3 spor temalı parkın ihaleleri tamamlandı.

Koşu ve yürüyüş yolları, spor sahaları ve birçok sportif aktivitenin yapılacağı alanların yer alacağı 3 parkın, 23 Nisan'da hizmete açılması planlanıyor.

Toplam maliyeti 10 milyon 488 bin lira olarak belirlenen parklar, Etimesgut'ta 6 bin 570 metrekare, Gölbaşı'nda 13 bin 854 metrekare ve Beypazarı'nda 2 bin 620 metrekare alan üzerine kurulacak.

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