MSB: "Milas'taki termik santralde bulunan vatandaşlarımız bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir"

Bakanlığın sosyal medya hesabından bir video eşliğinde yapılan paylaşımda, vatandaşların gemilerle tahliye edildiğine ilişkin görüntülere yer verildi.Açıklamada, "Milas'ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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