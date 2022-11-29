Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik Terör örgütünün kadın yapılanması operasyonunda 19 gözaltı - Haberler

Terör örgütünün kadın yapılanması operasyonunda 19 şüpheli gözaltında

Ankara merkezi 14 ilde, PKK/KCK'nın kadın alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 50 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 19'u yakalanarak gözaltına alındı

Giriş: 29.11.2022 - 15:03 | Güncelleme: ABONE OL
Terör örgütünün kadın yapılanması operasyonunda 19 gözaltı - Haberler
Terör örgütünün kadın yapılanması operasyonunda 19 gözaltı
0:00 / 0:00
DHA

Ankara merkezli 14 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 50 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldü. Teşhis, tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları sonucunda 50 şüpheli tespit edildi.

Örgütün kadın alan yapılanmasında örgütsel faaliyette bulunduklarına ilişkin deliller elde edilen şüpheliler hakkında, Ankara merkezli 14 ilde, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltı kararı verildi.

6 AY SÜREN ÇALIŞMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen, PKK/KCK'nın kadın alan yapılanmasına yönelik soruşturma, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 aylık bir çalışma ile derinleştirildi.

KANDİL'DEKİ BOLE İSİMLİ KAMP ALANI

Şüphelilerin, sözde Kürdistan Kadın Özgürlük Partisine (PAJK) bağlı olarak faaliyet yürüttüğü, kadın alan yapılanmasının yönetim merkezinin Kandil'deki Bole isimli kamp alanında bulunduğu belirlendi. Uzman ekiplerce elde edilen deliller ışığında şüphelilerin, 'terör örgütü yöneticisi olmak', 'terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'terörizmin finansmanı' suçlarını işlediği yönünde bulgular elde edildi.

57 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Aralarında HDP eski Diyadin Belediye Başkanı H.A., HDP eski Parti Meclisi Üyesi B.A., sözde İzmir HDK eski eş sözcüsü D.A., BDP eski kadın meclisi üyeleri H.T., Z.G., H.K., H.G., BDP Genel Merkez çalışanı B.C.Y., BDP Kadın Akademisi Üyesi M.O., KHK ile ihraç edilen eski öğretmen F.A.K., BDP Kadın Meclisi çalışanı G.D., DTK sözde Kadın Meclisi Üyesi S.N.Y., HDP eski Genel Merkez Anketörü M.T.'nin de olduğu 50 şüpheliye yönelik Ankara merkezli Muş, Mardin, İstanbul, Diyarbakır, Adana, Siirt, Van, Ağrı, İzmir, Şanlıurfa, Mersin, Gaziantep ve Şırnak'ta 57 farklı adrese operasyon düzenlendi.

19 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

19 şüpheli, tespit edilen adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman ve yasaklı kitap ele geçirildi. Ses kayıt cihazları, telefon, GSM hatları, flaş bellekler, tablet ve bilgisayarların bulunduğu çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek uzman ekiplerce incelenmek üzere el konuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Iğdır'da yurt inşaatındaki göçükte 1 işçi öldü
Iğdır'da yurt inşaatındaki göçükte 1 işçi öldü
Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı
Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı
Adana'da kimya fabrikasında korkutan yangın
Adana'da kimya fabrikasında korkutan yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.