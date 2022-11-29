Terör örgütünün kadın yapılanması operasyonunda 19 gözaltı

DHA

Ankara merkezli 14 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 50 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldü. Teşhis, tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları sonucunda 50 şüpheli tespit edildi. Örgütün kadın alan yapılanmasında örgütsel faaliyette bulunduklarına ilişkin deliller elde edilen şüpheliler hakkında, Ankara merkezli 14 ilde, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltı kararı verildi. 6 AY SÜREN ÇALIŞMA Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen, PKK/KCK'nın kadın alan yapılanmasına yönelik soruşturma, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 aylık bir çalışma ile derinleştirildi. KANDİL'DEKİ BOLE İSİMLİ KAMP ALANI Şüphelilerin, sözde Kürdistan Kadın Özgürlük Partisine (PAJK) bağlı olarak faaliyet yürüttüğü, kadın alan yapılanmasının yönetim merkezinin Kandil'deki Bole isimli kamp alanında bulunduğu belirlendi. Uzman ekiplerce elde edilen deliller ışığında şüphelilerin, 'terör örgütü yöneticisi olmak', 'terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'terörizmin finansmanı' suçlarını işlediği yönünde bulgular elde edildi.

57 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ Aralarında HDP eski Diyadin Belediye Başkanı H.A., HDP eski Parti Meclisi Üyesi B.A., sözde İzmir HDK eski eş sözcüsü D.A., BDP eski kadın meclisi üyeleri H.T., Z.G., H.K., H.G., BDP Genel Merkez çalışanı B.C.Y., BDP Kadın Akademisi Üyesi M.O., KHK ile ihraç edilen eski öğretmen F.A.K., BDP Kadın Meclisi çalışanı G.D., DTK sözde Kadın Meclisi Üyesi S.N.Y., HDP eski Genel Merkez Anketörü M.T.'nin de olduğu 50 şüpheliye yönelik Ankara merkezli Muş, Mardin, İstanbul, Diyarbakır, Adana, Siirt, Van, Ağrı, İzmir, Şanlıurfa, Mersin, Gaziantep ve Şırnak'ta 57 farklı adrese operasyon düzenlendi.

19 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI 19 şüpheli, tespit edilen adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman ve yasaklı kitap ele geçirildi. Ses kayıt cihazları, telefon, GSM hatları, flaş bellekler, tablet ve bilgisayarların bulunduğu çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek uzman ekiplerce incelenmek üzere el konuldu.