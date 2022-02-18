Ankara merkezli 'İhaleye Fesat' operasyonu

İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 şüphelinin ihalelere fesat karıştırarak haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçen ekipler, Ankara ve Elazığ'da 'İhaleye Fesat' isimli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin birçok şahsı tehdit ve baskı ile korkutarak yaklaşık 100 bin lira haksız kazanç elde ettiği ve kendileri dışında ihaleye girmek isteyen mağdurları tehdit ederek girmelerini engellediği tespit edildi.

Bazı mağdurların ise ihaleye girmelerine müsaade eden zanlıların ihaleyi aldıktan sonra zorla paralarına el koydukları ve elde ettikleri paraları bölüşürken kendi aralarında da sürtüşmeler yaşandığı öğrenildi.