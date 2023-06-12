Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ'nün "adalet teşkilatı" yapılanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Giriş: 12.06.2023 - 06:55 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı
AA

Ankara merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "adalet teşkilatı" yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen, FETÖ/PDY'nin "adalet teşkilatı" yapılanması soruşturması kapsamında 6'sı görevde, 20'si özel sektör çalışanı ve biri de istifa eden olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu kapsamda, Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

AA'nın haberine göre, ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelilerin, örgüt üyelerini kamu kurumlarına yerleştirdikleri tespit edildi.

Öte yandan, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonların 3'üncü dalgasında şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek
Elektrik akımına kapılan işçi öldü
Elektrik akımına kapılan işçi öldü
Türkiye'den Kazakistan'a başsağlığı mesajı
Türkiye'den Kazakistan'a başsağlığı mesajı
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.