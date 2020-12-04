ANKARA - Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları atlı terapiyle stres atıyor

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ve diğer birimlerde görev yapan sağlık çalışanları, AYBÜ Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü bünyesindeki merkezde ata binerek hoşça vakit geçiriyor.Haftada iki gün sağlık çalışanlarına ücretsiz at binme eğitimi veriliyor, atlı terapi uygulanıyor.
- Fedakar sağlık çalışanları ata binerek moral buluyor
Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Bilal Gökdere, AA muhabirine, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı’nın talimatıyla kapılarını sağlıkçılara açtıklarını söyledi.Gökdere, uygulamayla sağlık çalışanlarını haftada 2 gün de olsa iş yükünden ve stresten uzaklaştırarak moral ve motivasyonlarını artırmak istediklerini ifade etti.Sağlık çalışanlarına iki atla hizmet verdiklerini anlatan Gökdere, 1 saatlik terapilerden sonra sağlıkçıların çok mutlu ve huzurlu şekilde merkezden ayrıldığını gözlemlediklerini belirtti.İsteyen sağlıkçılara ileri düzeyde at biniciliği eğitimi de verildiğini ifade eden Gökdere, şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanlarımız, biraz yorgunluklarını atsınlar, kafalarını dağıtsınlar istiyoruz. Bu etkinliğimiz haftada 2 gün devam edecek. Burada onlara her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle son günlerde yoğunluk nedeniyle yaşanan stresli dönemde biraz daha sakinleşmeleri için çalışıyoruz. Atların insanın stres ve yorgunluğunu alma gibi özelliği bulunuyor. Onlara dokunduğunuzda kendinizi mutlu ve pozitif hissediyorsunuz ayrıca burada sağlık çalışanlarımıza binicilik eğitimi de veriyoruz. Ata bindiklerinde nasıl duracaklarını, nasıl durdurup ilerleteceklerini öğretiyoruz. Bir atımızın ismi Yıldırım, 5 yaşında safkan bir İngiliz atı. Diğer bir atımız Müjde, 8 yaşında, safkan Arap atıdır. İkisi de biniş eğitimi için uygundur. Acemilerin rahat bineceği sakin atlarımızdandır. Bu iki atımız sağlıkçılarımıza hizmet için görevlendirildi."
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarından Tuğba Şat da etkinliğin salgın sürecinde yaşadıkları stresi bir nebze olsun giderdiğini belirterek, "Çok zevkliydi. Pandemi döneminde böyle bir aktivite bize çok iyi geldi. Teşekkürler." dedi.
Dr. Hakan Cansız ise ilk kez ata bindiğini ifade ederek, "Pandemi dolayısıyla biraz yoğunuz. Servisler dolu zaten. Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah bunu da atlatacağız. Maske ve mesafe kurallarına uyarak kurtulacağız inşallah. Böyle bir dönemde ata binmek bizim için çok rahatlatıcı oldu. İlk defa bindiğim için ilk seferde dengemi sağlayamadım ama sonrasında alıştım. Böyle sevimli ve güzel bir hayvanla zaman geçirmek çok iyi geldi." diye konuştu.
Sağlık çalışanlarından Hülya Çetin de "İlk defa ata biniyorum. Biraz zorlandım ama bir süre binince alışıyorsunuz. Herkese tavsiye ederim. Pandemi döneminde sinir, stres ve yorgunluğumuzu aldı. Böyle faaliyetler her zaman için insanın rahatlamasına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Verilen hizmetten dolayı AYBÜ Rektörü ve çalışanlarına teşekkür eden sağlıkçılardan Emine Ünses, "Bu zor dönemlerde yorgunluğumuzu alırken, bize motivasyon kaynağı da oldu." dedi.
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