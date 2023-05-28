Ankara Kızılcahamam Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: Ankara Kızılcahamam Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı Yüzde Kaç?

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Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimleri için ikinci turda oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00’de tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesinin ardından Ankara Kızılcahamam başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Ankara Kızılcahamam Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı? İşte, 2023 Ankara Kızılcahamam seçim sonuçları ve adayların oy oranları...

Ankara Kızılcahamam Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Ankara Kızılcahamam Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 87.62 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Ankara Kızılcahamam Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan: 13.970 oyla yüzde 71.13 - Kemal Kılıçdaroğlu: 5.669 oyla yüzde 28.87 aldı. Ankara Kızılcahamam 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 13.970 oyla yüzde 71.13

Kemal Kılıçdaroğlu: 5.669 oyla yüzde 28.87

İLK TURDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE KEMAL KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 13.834 oyla yüzde 68.26 - Kemal Kılıçdaroğlu: 5.308 oyla yüzde 26.19 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 13.970 oyla yüzde 71.13Kemal Kılıçdaroğlu: 5.669 oyla yüzde 28.87