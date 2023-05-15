Ankara Kızılcahamam Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Ankara Kızılcahamam Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Ankara Kızılcahamam başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Ankara Kızılcahamam Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Ankara Kızılcahamam seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Ankara Kızılcahamam Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Ankara Kızılcahamam Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 90.61 seçime katılım oranı sağlanırken saat 03:27 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Ankara Kızılcahamam Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 13.834 oyla yüzde 68.26 - Kemal Kılıçdaroğlu: 5.308 oyla yüzde 26.19 - Sinan Oğan: 1.033 oyla yüzde 5.10 - Muharrem İnce: 91 oyla yüzde 0.45 oy aldı.



Ankara Kızılcahamam 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 13.834 oyla yüzde 68.26Kemal Kılıçdaroğlu: 5.308 oyla yüzde 26.19Sinan Oğan: 1.033 oyla yüzde 5.10Muharrem İnce: 91 oyla yüzde 0.45

Ankara Kızılcahamam Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.64 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 03:27 itibarıyla yüzde 100 oranında açıldı. 2023 Ankara Kızılcahamam milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 13.705 oyla yüzde 67.7 - Millet İttifakı: 5.526 oyla yüzde 27.3 - Ata İttifakı: 512 oyla yüzde 2.53 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 147 oyla yüzde 0.73 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 12 oyla yüzde 0.06 aldı. Saat 03:27 itibarıyla 2023 Ankara Kızılcahamam milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 13.705 oyla yüzde 67.7Millet İttifakı: 5.526 oyla yüzde 27.3Ata İttifakı: 512 oyla yüzde 2.53Emek ve Özgürlük İttifakı: 147 oyla yüzde 0.73Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 12 oyla yüzde 0.06AK Parti: 9.201 oyla yüzde 45.45MHP: 3.319 oyla yüzde 16.40İYİ Parti: 2.967 oyla yüzde 14.66CHP: 2.559 oyla yüzde 12.64YENİDEN REFAH: 774 oyla yüzde 3.82ZP: 434 oyla yüzde 2.14BBP: 411 oyla yüzde 2.03MEMLEKET: 135 oyla yüzde 0.67ANAP: 96 oyla yüzde 0.47YEŞİL SOL: 78 oyla yüzde 0.39AP: 78 oyla yüzde 0.39TİP: 69 oyla yüzde 0.34AB: 19 oyla yüzde 0.09GENÇ: 18 oyla yüzde 0.09HAKPAR: 16 oyla yüzde 0.08MP: 14 oyla yüzde 0.07MİLLİYOL: 10 oyla yüzde 0.05HKP: 9 oyla yüzde 0.04GBP: 9 oyla yüzde 0.04TKP: 8 oyla yüzde 0.04SOL PARTI: 4 oyla yüzde 0.02YP: 3 oyla yüzde 0.01TKH: 0 oyla yüzde 0.00