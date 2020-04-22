Ankara Kent Konseyi patili dostları unutmadı

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, konsey bileşenleri, "Hayvanları tok, doğayı temiz tut" sloganıyla ODTÜ ormanlarındaki sokak hayvanlarına yönelik etkinlik gerçekleştirdi.
Konsey bileşenleri, köpeklerin buradaki yaşam alanlarını temizledi ve hayvan dostu Ankara halkının çevre temizliğinde daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda dulundu.
Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, konsey adına çalışmaya destek veren tüm bileşenlere, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Müdürlüğüne teşekkür etti.
Yılmaz, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle açlık ve barınma zorluğu çeken hayvan dostlarımıza sahip çıkmalıyız." dedi. Halil İbrahim Yılmaz, patili dostların yaşam koşullarını iyileştirmek üzere bu tür faaliyetlerin devamının geleceğini bildirdi.
Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Rabia Erentuğ da ODTÜ ormanında çevre bakımı yapmak ve orada yaşayan sokak hayvanlarını beslenmek üzere yapılan bu çalışmaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Halk Sağlığı Çalışma Grubu sözcüsü Hamza Yıldız ise çok zor günlerden geçilen bu dönemde doğanın ve doğal yaşamın kıymetinin daha çok anlaşılması gerektiğini ifade etti.
Yapılan çalışmayla çevredeki tüm canlılara sahip çıkmanın önemli bir insani görev olduğuna dikkat çeken bileşenler, bunu yaparken doğaya zarar verilmemesi gerektiğini hatırlattı.
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