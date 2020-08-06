Ankara Kent Konseyi'nden Tuz Gölü'nü turizme kazandıracak projelere destek

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuz Gölü ve Hirfanlı'daki incelemelerin ardından Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik ile ilçenin turizm potansiyeli hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve belediye tarafından hazırlanacak turizm projelerine destek verilmesi kararı alındı.
Başkan Çelik ve Şereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Koçak'ın ev sahipliğinde yapılan incelemelere, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Prof. Dr. Lale Özgenel, Ceren Anadol, Savaş Çolakoğlu ve Şereflikoçhisar Belediyesi Meclis Üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Murat Atasoy da katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Şereflikoçhisar ilçesinin başkent turizmi için büyük bir fırsat olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Şereflikoçhisar doğal güzellikleriyle birlikte tarihi olan bir bölge. Tuz Gölü, Türkiye'nin ikinci büyük gölü olmasının yanı sıra ayrıca dünyanın da en büyük tuz üretim alanlarından biri. Üzücü olan, burada bir konaklama tesisi bile yok. Dünyanın her tarafından turist çekebilecek potansiyele sahip olan ilçe için bu büyük bir eksiklik. Tuz Gölü'nü ziyarete gelen turistlerin en az iki gün burada kalmasını sağlamak için günübirlik çözümler yerine kalıcı çözümler üretmek zorundayız."
İlçede yapılan incelemelerin ardından konsey üyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile Şereflikoçhisar Kaymakamı Zafer Engin'i ziyaret etti.
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