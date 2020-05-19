Ankara Kent Konseyi'nden 19 Mayıs'a özel tanıtım filmi

AA

Farklı dallardan milli sporcuların gönüllü olarak destek verdiği filmin çekimleri Başkent’in tarihi-kültürel mekanları, anıtları ve meydanlarında gerçekleştirildi. Bir buçuk dakikalık videoda öne çıkan görüntüleri arasında ABB binasının çatısından açtığı Türk Bayrağı’nı paraşütüne bağlayarak atlayış yapan, kürekleriyle Eymir’de antrenmanlarına devam eden ve Gençlik Parkı’nda bisiklet binen sporcular yer aldı. Etnogfrafya Müzesi, 1’nci Meclis, Güven Anıtı gibi noktalarından sahnelerin yer aldığı filmi son sahnesinde ise Anıtkabir’in havadan çekilen bir görseline yer verildi. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz filmin mesajını ‘1919’da başlayan yolculuğun bin yıl boyunca muhafaza edileceği kenttir Ankara’ olarak tanımladı ve, “19 Mayıs cesaretin yıldönümüdür. Bu vesileyle, sınırılı sayıda izin alınabilen tarihi ve kültürel mekanlardada milli sporcularla Ankara Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu ve Kültür Sanat Çalışma Grubu’nun büyük emeğiyle çekilen bir film hazırlandı. Milli Mücadele’nin karargahı Ankara. Ankara’da yaşayan gençlerin kültürer ve manevi değerlerimizi gelecek bin yıllarda da muhafaza edeceğinin mesajını bu filmle duyurmak istedik. Milli mücadelenin başkenti Ankara’nın değerlerimizi dünyaya tanıtmak istedik” diye konuştu.