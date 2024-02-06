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        Haberler Spor Futbol Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlüğe Tahsin Tam getirildi - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü'nde Tahsin Tam dönemi

        Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü Tahsin Tam oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:12
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        Ankara Keçiörengücü'nde Tahsin Tam dönemi
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        Başkent ekibinde dün görevine son verilen Ahmet Cingöz'ün yerine Tahsin Tam getirildi.

        Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz teknik direktör Tahsin Tam ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze, kulübümüze 'hoş geldin' diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." denildi.

        Ankara Keçiörengücü, 21 haftanın geride kaldığı Trendyol 1. Lig'de 23 puanla 13. sırada yer alıyor.

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