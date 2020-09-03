Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Mert Kula ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

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