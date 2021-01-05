Eflatun-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Joseph Dodoo, Emre Uğur Uruç, Adewale Alabi ve Idrissa Bilali ile yollarımız karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Kendilerine, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, futbol kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."