Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Galatasaray
        GS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Ankara Keçiörengücü: Barış Alper'in yüzde 20'lik payına sahibiz - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü: Barış Alper'in yüzde 20'lik payına sahibiz

        Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray'da forma giyen ve transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu. Tahiroğlu, "Düşüncemiz transferden yüzde 20'lik payımızı almak yönünde." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 16:48 Güncelleme: 14.08.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Barış Alper'in yüzde 20'lik payına sahibiz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın olası transferiyle ilgili, "Düşüncemiz yüzde 20'lik payımızı almak yönünde." dedi.

        Sezona galibiyetle başlayan başkent ekibinin başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray ile yaptığı anlaşmada Barış Alper Yılmaz'ın olası transferinde yüzde 20'lik paya sahip olduklarını söyledi.

        Konuyla ilgili Galatasaray Kulübü ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını aktaran Tahiroğlu, "İki yıldır Barış'ın satılabileceği konuşuluyor. Geçen sene de bu konu epey gündem oldu ama Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için 'Satıştan yüzde 20'lik hakkınızı alalım.' şeklinde bir teklif gelmedi. Bundan sonra gelir mi bilemiyorum. Eğer bir teklif gelirse bizim pozisyonumuz ne olur, onu o zaman değerlendiririz. Şu anki düşüncemiz yüzde 20'lik payımızı almak yönünde. Ancak tabii ki Galatasaray çok büyük bir camia. İki kulüp arasında görüşülerek neticeye vardırılabilecek bir mesele olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        "BARIŞ ALPER 50 MİLYON EDER"

        #resim#1284228#

        Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın çok değerli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bize sorarsanız Barış Alper 50 milyon avro eder ama bizim söylememizle olmuyor. Barış, bana göre çok yetenekli ve kaliteli bir futbolcu. Kişiliği de aynı şekilde. İnşallah hem Galatasaray hem kendisi hem de bizim için hayırlı bir sonuç olur. Üç tarafın da kazanacağı bir süreç olmalı. Yani Galatasaray da Keçiörengücü de Barış da bu işten para kazansın. Tabii ki Barış'ın satılmasından ziyade kendisinin ne istediği de önemli. Ancak profesyonel düşünmek zorundayız. En doğru teklif en doğru zamanda yapıldığında Galatasaray'ın da buna 'hayır' diyeceğini tahmin etmiyorum. Dediğim gibi, bugüne kadar bize resmi bir teklif gelmedi ama aracılar vasıtasıyla bazı yoklamalar oldu. Eğer bu durum ciddileşirse yönetim kurulumuzla görüşüp bir karar veririz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Haklarında 876'şar yıl isteniyordu... Firari 2 sanık yakalandı!
        Haklarında 876'şar yıl isteniyordu... Firari 2 sanık yakalandı!
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        UKOME'den Martı'ya ret!
        UKOME'den Martı'ya ret!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Habertürk Anasayfa