Stat: Aktepe

Hakemler: Alper Oran, Kerem İlitangil, Buğur Han Güler

Ankara Keçiörengücü: Kayacan Erdoğan, Muhammed Emin Sarıkaya, Haşim Arda Sarman, Erkam Reşmen, Aykut Çeviker, Abdullah Aydın (Dk. 60 Bekir Karadeniz), Mara (Dk. 73 Mikail Okyar), Camara (Dk. 38 Balaj), Melih İnan (Dk. 73 Muharrem Cinan), Bababei (Dk. 60 Eze), İsmail Onur Kalkan

Diyarbekirspor: Gökhan Siverek, Enes Subaşı (Dk. 79 Bilal Özer), Umut Can Kanber, Şerif Doğan (Dk. 62 İsa Baltacı), Rıdvan Bingöl (Dk. 72 Umutcan Akay), Mustafa Aydın (Dk. 72 Onay Kutay Kurt), Serhat Enes Çalışan, Ömer Gül (Dk. 62 Muhammed Sarıkaya), Seymen Yağmur, Doğan Karakuş, Emrullah Sayar

Goller: Dk. 4 Mara (Penaltı), Dk. 66 Eze, Dk. 77 Melih İnan, Dk. 90+3 Balaj (Ankara Keçiörengücü), Dk. 71 Doğan Karakuş (Diyarbekirspor)