Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, forvet hattına Ankara Demirspor'dan 28 yaşındaki Mustafa Tahir Babaoğlu, kanat hattına Manisa FK'den 23 yaşındaki Oğuzhan Erdoğan ve orta saha hattına da Arnavutluk ekibi Tirana'dan 28 yaşındaki Edon Hasani transfer edildi.

Kulübün Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine futbolcular ile Keçiörengücü İdari Menajeri Abuzer Şahin katıldı.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, yeni transferlerle daha zengin bir kadro kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Sedat Tahiroğlu'na da teşekkür eden Şahin, "Bugün Ankara Keçiörengücü olarak kalitesine çok inandığımız üç yeni oyuncuyu kadromuza kattık. Tüm camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.