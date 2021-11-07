Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Mehmet Kapluhan

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Abdulkadir Korkut, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Burak Turan (Dk. 61 Ercan Yazıcı), Taşkın Çalış, Hamza Gür (Dk. 82 Uğur Utlu), Olawoyin, Talha Yünküş (Dk. 39 Vusal Iskandarlı), Eze

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Grechyshkin (Dk. 88 Mert Kabasakal), Aksel Aktaş (Dk. 77 Sallalich), Barış Alıcı, Lima (Dk. 57 Serdarcan Eralp), Belyaev (Dk. 66 LuaLua), Eleke

Goller: Dk. 51 Vusal Iskandarlı, Dk. 84 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 1 Abdulkadir Korkut, Dk. 16 Talha Yünküş, Dk. 73 Hamza Gür, Dk. 81 Mehmet Dingil (Ankara Keçiörengücü), Dk. 3 Barış Alıcı, Dk. 12 Grechyshkin, Dk. 26 Lima, Dk. 45+2 Belyaev, Dk. 81 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Keçiörengücü ceza sahası içerisinde topa elle müdahale edilmesi sonucu maçın hakemi Buğra Taşkınsoy beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışı için topu başına geçen Lima’nın şutunda kaleci Hüseyin Yılmaz gole izin vermedi.

40. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lima’nın şutunu kaleci Hüseyin güçlükle çıkardı.

51. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Taşkın’ın ortasında Iskandarli, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

79. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda gönderilen topla ceza sahası dışında buluşan Grechyshkin’in şutunda top az farkla dışarıya çıktı.

84. dakikada Olawoyin, ceza sahası yayı önündeki takım arkadaşı Eze’ye pasını verdi. Rakiplerinden bir bir sıyrılarak ceza sahası içine sokulan Eze yaptığı şık vuruşla topu filelere yolladı. 2-0