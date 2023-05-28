Ankara Keçiören Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: Ankara Keçiören Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı Yüzde Kaç?

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Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimleri için ikinci turda oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00’de tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesinin ardından Ankara Keçiören başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Ankara Keçiören Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı? İşte, 2023 Ankara Keçiören seçim sonuçları ve adayların oy oranları...

Ankara Keçiören Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Ankara Keçiören Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 86.48 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Ankara Keçiören Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan: 331.804 oyla yüzde 55.87 - Kemal Kılıçdaroğlu: 262.103 oyla yüzde 44.13 aldı. Ankara Keçiören 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 331.804 oyla yüzde 55.87

Kemal Kılıçdaroğlu: 262.103 oyla yüzde 44.13

İLK TURDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE KEMAL KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 324.987 oyla yüzde 52.52 - Kemal Kılıçdaroğlu: 248.143 oyla yüzde 40.10 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 331.804 oyla yüzde 55.87Kemal Kılıçdaroğlu: 262.103 oyla yüzde 44.13