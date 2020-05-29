Ankara Kalesi'nin tarihi dokusu yeniden canlanacak

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkentin önemli sembolleri arasında yer alan Ankara Kalesi'nde yapılacak estetik dokunuşlarla tarihi doku yeniden canlanacak.Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara Kalesi İçhisar mevkiinde 91 binanın turizme kazandırılması için "İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi"ni hayata geçirecek.İhalesi gerçekleştirilen 1. etap restorasyon çalışmalarına kısa süre içinde başlanması planlanıyor.Asırlık kalede korkuluk montajı ve ışıklandırma projesinin ardından, "İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında tarihi evlerin bulunduğu sokakların restorasyonu için aslına uygun bir proje hazırlandı.Ankara Kalesi'nin tarihi dokusu muhafaza edilerek gelecek nesillere aktarılacak.- "Restorasyon çalışmaları çok kısa zamanda başlayacak"Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, İçhisar mevkiinde bulunan bina ve yapılarda restorasyon çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti.Ankara Kalesi'nin 2 bin yıllık bir geçmişi olduğuna dikkat çeken Ödemiş, "Geçmişten bizlere kalan tarihi, kültürel ve mimari bir yapı olan Ankara Kalesi'ni korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. İç kale kısmında çalışmalarımızı 3 etaba ayırdık. Şu an 1. etabın ihalesini yaptık. 91 binanın restorasyon çalışmaları çok kısa zaman içerisinde başlayacak." bilgisini paylaştı.Temel amaçlarının, tarih ve özgün mimari varlıkları ortadan kaldırmak değil, özgün yapısına sadık kalarak yapıları korumak ve yaşatmak olduğunu vurgulayan Ödemiş, "Ankara Kalesi için aydınlatma projemiz de kuruldan geçti ve ihale çalışmaları tamamlanmak üzere. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın bu konudaki hassasiyetini Beypazarı'ndan dolayı herkes biliyor. Bu anlayışla başlayacağımız restorasyon çalışmalarında, Ankara'nın turizm potansiyeline de katkı sağlaması için ciddi çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.- Ahşap malzemeler yenilenecekKentin tarihi ve turistik yerlerine sahip çıkarak cazibe merkezi haline getirmek için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'nin tarihini bu sayede gün ışığına çıkarmayı amaçlıyor.Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kalede etap etap gerçekleştirilecek olan sokak sağlıklaştırma çalışmalarına, İçhisar mevkiinde bulunan Kurt, İstek, Alakuş, Alitaşı, İçhisar, Irmak ve Başkale sokaklarından başlanacak.İlk etapta bu 7 sokakta yapılacak sağlıklaştırma çalışmaları ile toplamda 37'si tescilli olmak üzere 58 parsel üzerindeki 91 bina tarihi dokuya uygun olarak restore edilerek turizme kazandırılacak.Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje ile sokak zemin düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarıyla restore edilecek binaların kapı, pencere ve çatılarının ahşap malzemeleri yenilenecek, bina dış yüzeylerine sıva ile boyama işlemleri gerçekleştirilecek.