Ankara Kalesi'nin emektar kalaycıları normalleşmeyle yeniden iş başında

Kalenin tarih kokan dükkanlarında geçimlerini sağlayan kalay ustası 72 yaşındaki Mehmet Şahin ile 59 yaşındaki Şakir Yıldız, Kovid-19 sebebiyle beraber çalıştıkları dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.
Vaka sayılarının azalması ve kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle dükkanlarının kapısını yeniden açan Şahin ve Yıldız, tedbirlere uyarak ocak başında bakır kalaylamaya devam ediyor.
Mehmet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmayı ve hareket etmeyi sevdiği için dükkanını çok özlediğini, 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla yeniden işinin başına geçtiğini anlattı.
Şu anda dükkanda tüm tedbirlere uymaya çalıştıklarını belirten Şahin, "Salgın sürecinde evimizden çıkmadık. Devletimizin koyduğu kurallara uyduk. Geçen de devlet açıkladı, 'İş sahibi olanlar iş yerinde çalışabilir' diye. Biz de geldik, dükkanımızı açtık. Maskemizi takıyoruz, sosyal mesafeye de dikkat ederek ekmeğimizi kazanıyoruz." dedi.
İşini ilk günkü aşkla yaptığını vurgulayan Şahin, "72 yaşındayım, bu mesleğe aşık olmasam zaten burada olmam. Emekliyim der, gider evde yatarım ama yatamam ki. Çünkü devletimize, milletimize, insanlarımıza her zaman faydalı olmamız lazım." ifadelerini kullandı.
- "Müslüman, beşikten mezara kadar çalışmakla mükelleftir"
Şakir Yıldız da dedesinin ve babasının mesleğini devam ettirdiğini, Mehmet Şahin ile el ele vererek çalıştıklarını anlattı.
Üretmeyi sevdiğini, bu nedenle çalışmayı hiç bırakmadığını aktaran Yıldız, "Bir Müslüman, beşikten mezara kadar çalışmakla mükelleftir. Üretmek zorundadır. Tembel tembel oturulmaz. Tembel oturanı Allah da sevmez kul da." diye konuştu.
Yıldız, sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen bir süre işe gelmediğini, hem sağlığına dikkat etmek hem de salgının bir an önce son bulmasını sağlamak için gereken her şeyi yapmaya çalıştığını söyledi. Yıldız, "Şimdi de maskemizi hiç çıkarmadan, tüm kurallara uyarak, temizliğimizi yaparak çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah kısa sürede bunu da atlatırız." ifadelerini kullandı.
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