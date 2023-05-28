Ankara Kahramankazan Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: Ankara Kahramankazan Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı

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Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimleri için ikinci turda oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00’de tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesinin ardından Ankara Kahramankazan başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Ankara Kahramankazan Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı? İşte, 2023 Ankara Kahramankazan seçim sonuçları ve adayların oy oranları...

Ankara Kahramankazan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Ankara Kahramankazan Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 88.01 seçime katılım oranı sağlanırken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 95.9 oldu. Ankara Kahramankazan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan: 23.841 oyla yüzde 67.22 - Kemal Kılıçdaroğlu: 11.626 oyla yüzde 32.78 aldı. Ankara Kahramankazan 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 23.841 oyla yüzde 67.22

Kemal Kılıçdaroğlu: 11.626 oyla yüzde 32.78

İLK TURDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE KEMAL KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 24.411 oyla yüzde 63.32 - Kemal Kılıçdaroğlu: 10.847 oyla yüzde 28.13 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 23.841 oyla yüzde 67.22Kemal Kılıçdaroğlu: 11.626 oyla yüzde 32.78