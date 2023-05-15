Ankara Kahramankazan Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Ankara Kahramankazan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Ankara Kahramankazan başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilçeden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Ankara Kahramankazan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Ankara Kahramankazan seçim sonuçları ve canlı takip ekranı... Ankara Kahramankazan Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Ankara Kahramankazan Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 91.66 seçime katılım oranı sağlanırken saat 06:02 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Ankara Kahramankazan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 24.411 oyla yüzde 63.32 - Kemal Kılıçdaroğlu: 10.847 oyla yüzde 28.13 - Sinan Oğan: 3.147 oyla yüzde 8.16 - Muharrem İnce: 149 oyla yüzde 0.39 oy aldı.



Ankara Kahramankazan 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 24.411 oyla yüzde 63.32Kemal Kılıçdaroğlu: 10.847 oyla yüzde 28.13Sinan Oğan: 3.147 oyla yüzde 8.16Muharrem İnce: 149 oyla yüzde 0.39

Ankara Kahramankazan Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 91.62 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 06:02 itibarıyla yüzde 100 oranında açıldı. 2023 Ankara Kahramankazan milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 24.887 oyla yüzde 64.78 - Millet İttifakı: 9.903 oyla yüzde 25.78 - Ata İttifakı: 1.571 oyla yüzde 4.08 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.252 oyla yüzde 3.26 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 48 oyla yüzde 0.13 aldı. Saat 06:02 itibarıyla 2023 Ankara Kahramankazan milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 24.887 oyla yüzde 64.78Millet İttifakı: 9.903 oyla yüzde 25.78Ata İttifakı: 1.571 oyla yüzde 4.08Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.252 oyla yüzde 3.26Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 48 oyla yüzde 0.13AK Parti: 17.083 oyla yüzde 44.47MHP: 5.648 oyla yüzde 14.70CHP: 5.538 oyla yüzde 14.42İYİ Parti: 4.365 oyla yüzde 11.36YENİDEN REFAH: 1.707 oyla yüzde 4.44ZP: 1.454 oyla yüzde 3.78YEŞİL SOL: 936 oyla yüzde 2.44BBP: 449 oyla yüzde 1.17MEMLEKET: 424 oyla yüzde 1.10TİP: 316 oyla yüzde 0.82AP: 117 oyla yüzde 0.30GENÇ: 90 oyla yüzde 0.23ANAP: 79 oyla yüzde 0.21MP: 40 oyla yüzde 0.10AB: 37 oyla yüzde 0.10TKP: 29 oyla yüzde 0.08SOL PARTI: 17 oyla yüzde 0.04MİLLİYOL: 16 oyla yüzde 0.04HAKPAR: 11 oyla yüzde 0.03HKP: 11 oyla yüzde 0.03GBP: 10 oyla yüzde 0.03YP: 9 oyla yüzde 0.02TKH: 2 oyla yüzde 0.01